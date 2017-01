Buurt waarschuwde voor dodelijk ongeluk al over zebrapad Spaklerweg

De gemeente heeft niet genoeg maatregelen genomen om dat te voorkomen, vinden de omwonenden. Vorige week donderdag werd een 23-jarige vrouw geschept op het bewuste zebrapad. Ze raakte ernstig gewond en overleed afgelopen zaterdagavond.

Voor dat ongeval vonden er al veel bijna-botsingen plaats, vertellen de bewoners. 'Ik denk dat de automobilisten voornamelijk hier geen voetgangers verwachten. Daardoor moeten ze meestal op het laatst op hun rem trappen', stelt één van hen.

Ze vinden het onbegrijpelijk dat er niets met hun klachten gebeurd is. "Dan zeggen ze tegen mij: 'Ja mevrouw, er wordt aan gewerkt', maar ik zie niets gebeuren." Een ander heeft via Whatsapp contact gehad. "Vervolgens werd er gezegd dat er een verlicht bord zou komen. Maar mijns inziens is dat niet genoeg."

Meer voetgangers

Het Amstelkwartier is nog volop in ontwikkeling. In de toekomst zullen daardoor nog meer voetgangers de zebra gebruiken. "Alleen al in Villa Mokum wonen 750 mensen ongeveer. Binnenkort wordt hier de Loft gebouwd. Dan heb je een groot hotel dat binnenkort wordt opgeleverd", vertelt een bewoner. "Je kan de Spaklerweg niet meer vergelijken met vroeger."

Stadsdeel Oost bevestigt dat er in december klachten binnen zijn gekomen van bewoners. Volgens een woordvoerder is de gemeente daarna een onderzoek gestart en heeft in de tussentijd het dodelijk ongeluk plaatsgevonden. De werkgroep blackspots gaat nu kijken welke infrastructurele maatregelen moeten worden genomen om de situatie veiliger te maken.

Op de plek van het dodelijk ongeluk hebben buurtbewoners gisteravond bloemen gelegd.