Verdachte fatale schietpartij Cornelis Oudshoornstraat op vrije voeten

Dat meldt Crimesite.nl dinsdagmiddag. De schietpartij vond plaats in een appartement aan de Cornelis Oudshoornstraat, waarbij de 27-jarige Kronstadt om het leven kwam. Ook Van O. raakte gewond. Wat de aanleiding is van de chaotische schietpartij, is nog niet bekend.

De verdachte beroept zich op noodweet, maar volgens de officier van justitie was er geen sprake was van 'evident noodweer.' Zij is dan ook tegen de schorsing. Volgens Crimesite vindt de officier van justitie het tekenend dat O. pas drie maanden na het incident, en 'slechts summier', heeft willen verklaren.

Ook zei ze dat de verhalen van Van O. en de tweede verdachte Peter L. over het incident niet goed op elkaar aansluiten. Wat er volgens de officier van justitie wel is gebeurd, is niet verteld.