Zes maanden cel geëist voor 'extreme seks' met minderjarige

Op 17 januari 2014 stuurt de dan 28 jarige Özgur naar 'Melissa', een prostituee die hij op seksmarktplaats Kinky.nl vond, een voorstel voor poepseks. Ze gaat akkoord.

De afspraak is gemaakt en K. pint in zijn woonplaats Heemskerk 70 euro om vervolgens naar een flat aan de Rode Kruislaan in Diemen te rijden. Daar vindt om 23.00 uur in een studentenkamer de seks plaats.

Twee dagen later stuurt K. opnieuw een sms’je naar Melissa. "He lieve schat, ken je me nog?" Hij stelt voor om haar te helpen met het vinden van nieuwe klanten, meer geld te verdienen. Daar heeft ze geen trek in. Een tijdje later stuurt K. nog een sms’je naar het meisje met een extreem voorstel. Daar biedt hij 30 euro voor.

Minderjarig

Drie jaar later moet de inmiddels 30-jarige Özgur K. dinsdag zijn handelingen verantwoorden voor de rechter. Via de werktelefoon van Melissa is de politie hem op het spoor gekomen. De verdenking? Ontucht met een minderjarige. Melissa was op het moment van de afspraak 17 jaar en zes maanden.

Het is voor het eerst dat het Amsterdamse Openbaar Ministerie klanten van minderjarige prostituees vervolgt. Dinsdag staan in totaal drie verdachten voor de rechter en later volgen er nog meer. De pooiers in deze zaak, waarin meerdere minderjarige meisjes werden uitgebuit, werden eerder al veroordeeld tot celstraffen van anderhalf tot drie jaar.

Verklaring

Özgur K. was dinsdag zelf niet aanwezig. In een eerdere verklaring bij de politie gaf hij aan dat hij niet wist dat Melissa minderjarig was. In haar advertentie stond dat ze 19 was. Daarnaast merkt hij op dat de poepseks anders plaatsvond dan justitie voorstelt.

Volgens zijn advocaat bezocht hij wel vaker hoeren, maar was hij niet specifiek op zoek naar minderjarigen. Toen hij Melissa benaderde was zijn vrouw zwanger. Het stel had net een moeilijke periode achter de rug, na de dood van een ander kind. Zijn vrouw heeft geen idee dat haar man verdachte is in deze zaak.

K. heeft nog een blanco strafblad, maar vreest door de verdenking zijn gewenste baan als taxichauffeur mis te lopen. Mogelijk is hij ook z’n laatste baan kwijtgeraakt door deze zaak.

Melissa

Melissa zei deze maand nog bij de rechtercommissaris dat het goed met haar gaat. Ze houdt vol dat ze bewust de keuze maakte om seks te hebben voor geld. "Klanten hebben nooit naar mijn leeftijd gevraagd", zegt Melissa. "Door niet te vragen hoefden ze het ook niet te weten."

Ze zegt dat ze geen geld moest afstaan aan de veroordeelde pooiers. De woning in Diemen was van een van de mannen. Wel kocht ze dure boodschappen voor ze. In totaal werkte ze vier of vijf weekenden in de flat. "Ik heb het voor het geld gedaan", benadrukt ze. Het politieonderzoek noemt ze 'overdreven'. Ze is gestopt met het werk toen ze een vriend kreeg van wie ze veel houdt. "Ik schaam me wel heel erg voor wat gebeurd is", zegt ze nu. "Dat vind ik heel erg."

Ze heeft een moeilijke jeugd achter de rug. Haar verslaafde moeder overleed toen Melissa 4 was, haar vader heeft ze nooit gekend. Ze ging van pleeggezin naar jeugdinstelling en zelfs de crisisopvang.

Altijd illegaal

Volgens de Officier van Justitie maakt het weinig uit dat het meisje niet 'gedwongen' werd tot prostitutie. "Prostitutie door minderjarigen is illegaal, altijd", zegt ze. Meisjes als Melissa zijn volgens haar geen prostituees. "Het zijn kinderen die slachtoffer zijn van een zedendelinquent."

K. zou alleen zijn eigen gerief voor ogen hebben gehad toen hij zijn "extreme seksuele fantasieën op een minderjarige botvierde". Daarom eist het OM een celstraf van zes maanden tegen K., waarvan twee voorwaardelijk.

'Poepen alledaags'

De advocaat van K. spreekt tegen dat zijn cliënt ontucht pleegde met Melissa. Over poepen zegt hij dat iedereen het dagelijks wel doet, dat daar weinig seksueels aan is. Bovendien zou K. zelf geen seksuele handelingen hebben verricht. "Hij is aanwezig en kijkt. Hij heeft haar niet aangeraakt."

"Als cliënt een aantal maanden later bij haar langs was geweest, dan hadden we hier nu niet gestaan", zegt de advocaat. "De ene minderjarige is de andere minderjarige niet. De ene 17-jarige heeft twee kinderen, de ander zit in 4 havo."

Maar de Officier van Justitie heeft weinig medelijden met de verdachte. "Hij was bereid Melissa te helpen met advertenties en het regelen van klanten." En: "Hij was wel op zoek naar een zo jong mogelijke vrouwen. Wie de grenzen opzoekt, moet niet piepen als blijkt dat hij een minderjarige heeft getroffen."