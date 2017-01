Verdwijnen glas-in-loodgevel voormalig Valeriuskliniek leidt tot discussie

Dat meldt De Telegraaf dinsdagmorgen. Vooral erfgoedvereniging Heemschut beschouwt het verdwijnen als een verlies. Zij proberen nu wat te regelen met een museum in het oosten van het land, zodat het werk wordt behouden.

Gevreesd wordt dat het kunstwerk kapot wordt gemaakt, omdat in de gemaakte afspraken niet staat dat de karakteristieke gevel behouden moet blijven. "Dat komt omdat de Valeriuskliniek geen monument was", aldus een zegsman van stadsdeel Zuid. "Wel is gezegd dat het kunstwerk respectvol behandeld moet worden en mogelijk voor hergebruik in aanmerking moet komen."

De woordvoerder wijst er bovendien op dat het glas-in-loodwerk vernield is in de tijd dat het pand leegstond. "Het hoogst haalbare is dat het elders geplaatst gaat worden, maar dat is niet juridisch af te dwingen."

Max de Jong van vastgoedbedrijf De Jong is zich van geen kwaad bewust, zo meldt de krant. "Het nieuwe gebouw krijgt een open, transparante uitstraling." Volgens hem is het werk inmiddels weggehaald, gedemonteerd en opgeslagen.