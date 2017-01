Vanaf woensdag geen cash meer in nachtbussen GVB

Op die manier wil het GVB overvallen voorkomen.

Vanaf 26 maart is het in geen enkele van de ongeveer tweehonderd GVB-bussen meer mogelijk cash te betalen. In overleg met andere vervoerders in de regio wil het bedrijf uiteindelijk de contante betaling van kaartjes in het hele openbaar vervoer stoppen.

Aanleiding hier vaart achter te zetten, was een serie overvallen op buschauffeurs begin vorig jaar. Het streven is dat het hele ov in de hoofdstad op 1 januari 2018 cashloos is.

Reizigers kunnen nog wel een kaartje kopen bij een automaat of bij voorverkooppunten. Ook krijgen de bussen een pinapparaat. De beste manier om te reizen is volgens het GVB op saldo van de ov-chipkaart.