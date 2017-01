Privékliniek geeft gratis vaccinaties hepatitis B

Amsterdam

Jordanese ondernemer in Gambia: 'Vaak zonder reden gearresteerd'

Door de politieke crisis in Gambia moest Amsterdammer Peter Engels half januari in allerijl zijn hotelgasten naar Nederland en Engeland repatriëren. Zelf bleef hij zijn fort bewaken. Nu dictator Yaha Jammeh plaats heeft gemaakt voor de nieuwe president Adama Barrow is de rust is teruggekeerd en is hij voor even terug in zijn stad.