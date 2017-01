Amsterdam steeds minder betaalbaar voor lage inkomens

UvA-onderzoeker Cody Hochstenbach onderzocht het proces van gentrificatie in Amsterdam. 'De Transvaalbuurt is hier een goed voorbeeld van', stelt Cody wandelend door de wijk. 'Lange tijd was het een relatief arme buurt met veel sociale huurwoningen. Maar die voorraad wordt steeds kleiner, het aantal koopwoningen groeit en daarmee verandert ook het publiek in de wijk.'

Gentrificatie

Gentrificatie, kort gezegd het proces waarbij volksbuurten langzaamaan populair worden onder bevolkingsgroepen die meer te besteden hebben, drijft groepen met lagere inkomens uiteindelijk uit de wijk. Zo merkt ook een bewoner van de Transvaalbuurt. 'Ik woon nu nog bij m'n ouders en wil graag gaan samenwonen met m'n vriendin. Maar dat is nu zo goed als onmogelijk door de hoge huizenprijzen hier.'



Hoe de Transvaalbuurt veranderd is wijst Cody aan terwijl hij op een kruispunt staat. 'Kijk, een Spaghetteria, een Olives and More en een ZZP-werkplek. Dat geeft de veranderde samenstelling van deze buurt wel mooi weer.'



Twee glazenwassers zien de verandering ook met lede ogen aan. 'Alles is glutenvrij tegenwoordig', lachen ze smalend. 'Maar mij krijgen ze Amsterdam niet uit hoor. Het is hard werken, maar ik vertrek hier alleen tussen zes planken.'