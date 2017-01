Jordanese ondernemer in Gambia: 'Vaak zonder reden gearresteerd'

'Iedereen die in de weg staat, wordt maar weggemaaid', beschrijft Peter Engels de oude situatie in Gambia. Onder het regime van Yaha Jammeh was dit aan de orde van de dag. Toch peinsde Engels er niet over het hotel te verlaten, toen onrust dreigde nadat de oud-president weigerde de macht over te dragen.

Machtsverhouding

'Waar ze erg bang voor waren dat je stammenproblemen zou krijgen. De stam van de voormalig president is altijd erg bevoorrecht geweest. Die hebben zich altijd uitgesproken voor die vorige president. En dat is dus nu weer ander. Dus je krijgt een hele gekke machtsverhouding, maar dat is gelukkig niet gebeurd', zegt Engels.

Intimidatie

Voorheen was hij verfhandelaar in de Jordaan. Hij werd in de afgelopen jaren meerdere malen zonder reden gearresteerd. 'En dat ze, om ons te intimideren, lieten zien hoe ze donkere mensen martelden. Dat was wel heel erg heftig ja. Daar ben ik erg van geschrokken.'

Vreedzame toekomst

Toch kwam hij er steeds weer zonder kleerscheuren van af. Engels verwacht dat Gambia nu een vreedzame en stabiele toekomst tegemoet gaat. En van sommige dingen kan Amsterdam zelfs wat leren. 'Moslims en christenen leven fantastisch samen. De moslims vieren kerstmis en de christenen vieren tabaski, dat gaat allemaal samen. Voor mij vervelend, want we hebben dus dubbele feestdagen. Maar ja dat hoort er dan bij.'

Binnenkort vertrekt de Jordanees weer terug naar zijn hotel in Gambia.