Centrum neemt maatregelen tegen buiten stallen huurfietsen

De zwabberende groepen toeristen op blauwe, gele of rode fietsen is geen onbekend beeld in het centrum. De fiets is een graag gebruikte manier voor toeristen om de stad te verkennen. De ondernemers springen daar graag op in en dus stijgt het aantal fietsverhuurders flink. Volgens Het Parool zijn er in stadsdeel Centrum alleen al zestig verhuurders te vinden. Aan de Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal alleen al zitten er twintig.

De verhuurders zetten hun fietsen veelal op de stoep neer om op te vallen. De bestuurscommissie wil hier nu vanaf, schrijft de krant. 'Voor mij was de absolute steen des aanstoots dat de verhuurder naast de Nieuwe Kerk zijn fietsen zo ongeveer op de Dam heeft neergezet. De Dam! Dat is toch echt te gortig', zegt Boudewijn Oranje, voorzitter van het dagelijks bestuur.

Handhaving

Vanaf vandaag wordt er gehandhaafd op de Nieuwezijds Voorburgwal. De verhuurders krijgen twee weken de tijd om de tweewielers binnen te zetten. Als ze dit verzuimen volgt er een dwangsom: 1000 euro per keer, met een maximum van 5000 euro. Als de fietsen dan nog buiten staan, volgt er bestuursdwang.

In de Spuistraat hebben al acht van de negen aanbieders hun fietsen binnen gezet na brieven van de gemeente. Ook ondernemers in de Kerkstraat, op de Lijnbaansgracht, Prins Hendrikkade, op het Damrak en op de Wallen kunnen binnenkort een brief ontvangen. Oranje wil doorgaan 'tot elke huurfiets binnen staat.'