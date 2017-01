'Uitzendbureaus werken mee aan discriminatie'

Dat blijkt uit research van de jongerenactiegroep Doetank PEER onder dertig uitzendbureaus in Amsterdam en Limburg.

De onderzoekers deden zich voor als evenementenorganisator 'Holland Danst' en vroegen de bedrijven naar promotie- en cateringmedewerkers voor twee fictieve festivals.

Er was wel een voorwaarde. Vanwege het 'Hollandse karakter' van de festivals, moest het personeel blank zijn. Maar liefst 75 procent van de Amsterdamse uitzendbureaus was bereid daar aan mee te werken. Een bedrijf grapte zelfs dat Sylvana Simons hier maar beter niet achter kon komen.

Geloofwaardig

"Vooraf maakte ik me nog zorgen over hoe we in godsnaam geloofwaardig over konden komen, maar dat was onterecht. Er werd gedaan alsof dit de normaalste zaak van de wereld was", vertelt initiatiefnemer Lyle Muns.

"We verwachtten wel dat een aantal bureaus met ons in zee zouden willen gaan, maar dat er zo veel, makkelijk en open gediscrimineerd zou worden verraste zelfs ons. Schaamteloos." zegt Muns.

Debat

Overigens bleek wel dat bij grotere, bekende uitzendbureaus minder snel meegegaan werd in het discriminatieverzoek. Muns heeft opnamen van de gesprekken op zijn Facebookpagina geplaatst.

GroenLinks heeft een debat aangevraagd in de gemeenteraad naar aanleiding van het onderzoek.