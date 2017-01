Amstelkwartier krijgt appartementencomplex speciaal voor millenials

Hiermee is De Lofts volgens AM een antwoord op de stijgende vraag naar middeldure huurwoningen binnen de ring.

"Met name bij jongeren geboren tussen 1980 en 2000, de millennials of young professionals, bestaat deze vraag. De groep koopt pas op latere leeftijd een huis, hecht minderwaarde aan bezit en wil graag voorzieningen delen."



En daar speelt het complex op in. Op de begane grond komen onder meer een woonkamer en een 'hotspot' met werkruimten en wasserette. Andere ruimtes kunnen worden ingericht als bijvoorbeeld sportruimte. Ook komt er een gemeenschappelijk dakterras.

Duizend huurders

De 212 woningen, studio's én tweekamerappartementen, zijn gemiddeld 32 m2 groot. De interesse is fors, stelt AM.

Inmiddels hebben zich ongeveer duizend potentiële huurders aangemeld. Wat de woningen precies gaan kosten is nog niet zeker. "Maar ze worden verhuurd in het middeldure segment", zegt een woordvoerder.



Ontwikkelaar AM was eerder in Amsterdam onder meer betrokken bij De Studio, de ontwikkeling van het voormalige GAK-kantoor in West, Villa Mokum en pand met 'Friends-appartementen' in Noord.