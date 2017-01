'Duizenden banen dankzij buitenlandse bedrijven'

Dat berekende de gemeente. In 2016 kwamen er 157 nieuwe buitenlandse bedrijven naar de stad, die 3.312 banen over drie jaar opleverde.

Activiteitenuitbreiding van niet-Nederlandse ondernemingen die al in de stad gevestigd zijn, leverde nog eens 4.284 banen op. Bovendien zouden er nog eens duizenden indirecte arbeidsplaatsen ontstaan door deze bedrijven.

Volgens de gemeente is de komst van de ondernemingen toe te schrijven aan "de strategische ligging in Europa, de goede fysieke en digitale connectiviteit en de aantrekkingskracht op internationaal talent". Over gunstige belastingregels voor buitenlandse bedrijven wordt niets gezegd.

Hoofdkantoren

"Hierdoor is de regio aantrekkelijk voor Europese hoofdkantoren van multinationals. In 2016 openden 44 bedrijven hier hun Europese hoofdkantoor."

De gemeente hoopt grote bedrijven te kunnen strikken die Londen verlaten omdat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Daar is echter nog niets van te zien in de cijfers over afgelopen jaar.