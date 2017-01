Passagier mishandeld door groep jongens in metro 54

De mishandeling gebeurde rond 20.30 uur in metro 54, die stilstond op Amsterdam Centraal, gereed voor verrtek richting Gein. Het slachtoffer, die met een andere passagier in de metro zat, werd door zeven jongens aangevallen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan knie en gezicht.

Met hulp van medewerkers van het GVB heeft de politie zes jongens uit Zuidoost, in de leeftijd van 14, 15 en 16 jaar, aangehouden. De zevende verdachte is gevlucht en overgestapt in een andere metro op Centraal Station. Het is de politie niet duidelijk in welke richting die metro is vertrokken.

De voortvluchtige verdachte is een donker getinte man van circa twintig jaar oud. Hij heeft een normaal tot gezet postuur en droeg een grijze jas met capuchon, welke hij op had. Ook had hij witte oordopjes in. De politie roept getuigen op om zich te melden.