Zware crash op A22 bij achtervolging vanuit Diemen

Agenten merkten de auto ter hoogte van Zeezigt in Diemen op. Toen zij de bestuurder van de auto staande wilden houden, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Tegelijkertijd vluchtte een tweede verdachte te voet weg, waarbij hij in een sloot sprong. Hij is nog niet gevonden.

Ondertussen zetten agenten de achtervolging in op de auto. Daarbij werden zulke hoge snelheden bereikt, dat de politie-eenheden grote moeite hadden het verdachte voertuig bij te houden. Ter hoogte van de A22 bij Beverwijk botste de auto met een andere auto. De verdachte is aangehouden. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

Op de plek waar de achtervolging begon, wordt onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Volgens een getuige is daarbij ook een voertuig in beslag genomen.