Steun vanuit heel Amsterdam voor zieke Van der Laan

Toen hij vrijdag via een brief aan de Amsterdammers vertelde dat hij longkanker heeft en dat de voortuizichten slecht zijn stroomde het internet vol met bemoedigende reacties. Ook de mensen op straat leven mee met de burgemeester.

Met de hoeveelheid berichten wordt maar eens te meer duidelijk hoe populair de burgemeester is. Door de hele stad hebben Amsterdammers zaterdag warme woorden over voor Van der Laan.

"Dag meneer Van der Laan, ook mijn burgemeester. Ik heb uw bericht gehoord. Ik vind het heel dapper dat u dat publiek heeft gemaakt", aldus een voorbijganger in Amstedam-Zuid.

"Alle bevolkingsgroepen brengt hij samen, ik vind het een geweldige man", aldus een ander.

Genezen

"Ik weet zelf wat het is. Ik ben aan de beterende hand en ik hoop van harte dat hij weer kan genezen", zegt een man in Amsterdam-Zuidoost.

In Amsterdam-Noord zegt iemand: "Ik hoop dat hij nog zo lang mogelijk burgemeester kan zijn, maar dat hij vooral ook aan zijn eigen gezondheid en zijn gezin blijft denken." Een man in West: 'Een stadsgabbertje noemen wij dat op zijn Amsterdams. Het is een geweldige kerel.'

"Ik wil hem heel veel sterkte wensen in deze moeilijke dagen", aldus een voorbijganger in Amsterdam-Oost. Een andere vrouw: "Gewoon leuke dingen doen en zodra hij weer is opgeknapt weer terugkomen en lekker zeuren en niet meer roken, maar ik weet zelf hoe moeilijk dat is. Heerlijke man. Kus!"