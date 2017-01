Man die huisgenoot doodstak krijgt tien jaar celstraf

Vermoedelijk was het slachtoffer naar het balkon gevlucht, nadat hij had geprobeerd zich te weren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man waarschijnlijk op vrijdagavond 1 augustus 2014 is overleden. Buren hadden toen ze die avond op hun balkon stonden eerst een knal gehoord, en later nog een zuchtend geluid.

Het slachtoffer, dat in zijn hals en nek werd gestoken, is drie dagen later gevonden op het balkon van de woning. De verdachte was naar Frankrijk gevlucht en kon zich daar anderhalf jaar schuilhouden. In februari 2016 werd de man door Frankrijk aan Nederland overgeleverd.

Zwakzinnig

Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat de man licht zwakzinnig is. De rechtbank heeft daar bij de strafmaat geen rekening mee gehouden aangezien in het onderzoek geen verband kon worden gelegd tussen de zwakzinnigheid en het delict omdat de man het feit ontkent.

Ook constateert de rechtbank dat hij wel wist wat de impact van zijn daad was, omdat hij vrijwel direct daarna naar het buitenland is gevlucht. Ook wisselde hij om de drie maanden van telefoonnummer.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden twaalf jaar celstraf geëist.