Honderden geïnteresseerden voor afscheidsbarbecue Vondelpark

Voor het evenement hebben zich via Facebook inmiddels honderden geïnteresseerden aangemeld. Omdat het verbod per 1 maart ingaat, wordt het afscheidsevenement een winters feestje. Op 28 februari kan er, wat de organisatie betreft, nog éénmaal naar hartenlust gebarbecued worden in het park.

Verbod

De bestuurscommissie in Zuid stemde afgelopen woensdag in met een algeheel barbecueverbod in het park. Vanaf 2012 was barbecueën al in grote delen van het park verboden. Rommel en andere vormen van overlast die met barbecueën gepaard gaan zijn de aanleiding voor het verbod.