Geen plek meer voor Dockyard op NDSM-werf tijdens ADE

In 2014, 2015 en 2016 werd er tijdens ADE een editie van Dockyard gehouden. Daarop kwamen steeds zo'n 10.000 bezoekers af. Dit jaar is er echter geen plek meer voor Dockyard, besloot de Stichting NDSM-werf. Tegelijkertijd staat er namelijk een festivalcamping op de NDSM-werf, de Green Campsite. NDSM is van mening dat Dockyard en de camping niet naast elkaar kunnen bestaan, omdat het karakter van de twee 'evenementen' te veel verschilt. Al werd Dockyard afgelopen jaar gehouden toen de camping er ook stond. Wel is er nog gevraagd door de NDSM-werf of Dockyard interesse zou hebben in een andere datum.

Cultureel programma 2017 - 2020

In een reactie aan AT5 laat de Stichting NDSM-werf weten dat het als doel heeft 'een ambitieus cultureel programma voor de periode 2017 - 2020' aan te bieden. "De ADE sleepover (Green Campsite red.) is een cross-over tussen festival en cultuur en past daarom bij uitstek binnen het nieuwe culturele programma van de stichting. Naast de ADE sleepover was er echter geen plek voor een grootschalig festival als Dockyard", zegt communicatiemanager Kiki Stoffels tegen AT5.

'Altijd duidelijk geweest'

De organisatie van Dockyard was verrast over de beslissing van NDSM. "Wij gingen er inderdaad vanuit dat wij meerdere jaren Dockyard ADE op de NDSM konden organiseren en dit is ook altijd uitgesproken en bij beide partijen duidelijk geweest", reageert Coen van Dongen van de organisatie desgevraagd. Van Dongen geeft ook aan dat een nieuwe directrice bij NDSM 'niets wilde weten van de gemaakte afspraken'.

Uit het vonnis blijkt dat er, eind 2014 al, inderdaad gesprekken zijn geweest over het organiseren van Dockyard ADE in 2016 'en verder'. En dat er afspraken zouden zijn gemaakt. Maar er is nooit een definitieve overeenkomst getekend over feesten na 2016.

Geen concrete afspraken

Uiteindelijk heeft NDSM in november 2016 gemeld aan Dockyard dat ze het terrein niet kunnen huren voor ADE 2017. Omdat er verder geen concrete afspraken op papier staan over ADE 2017 stelde de voorzieningsrechter de NDSM-werf in het gelijk.

Dockyard zegt in hoger beroep te gaan. Hoe dan ook hoeven liefhebbers van het feest zich niet druk te maken. "Dockyard ADE zal zeker plaatsvinden in 2017, dus liefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken."