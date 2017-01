'ADM-terrein binnenkort ontruimd door komst bedrijf'

Dit schrijft De Telegraaf. Wanneer de krakers weg moeten is niet precies bekend. Het terrein is al sinds 1997 gekraakt. De PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben raadsvragen gesteld naar aanleiding van de beslissing van de gemeente. De partijen vragen onder andere of er gekeken is naar een alternatieve plek voor de krakers en waar dit dan zou zijn. Een van de alternatieven was de Noorder IJ-plas in Noord. Maar er zou een miscommunicatie zijn ontstaan tussen stadsdeel Noord en het Havenbedrijf waardoor een verhuizing naar Noord er niet in zit.

Eind deze maand komen de gemeente en politie langs om poolshoogte te nemen op het ADM-terrein. Dit is ter voorbereiding op de ontruiming. Daarvoor wordt er begonnen met het wegsturen van de mensen die er zonder toestemming zitten. Volgens de Telegraaf zijn dit meer dan tweehonderd buitenlandse zwervers. De zeventig kunstenaars die er zitten worden voorlopig met rust gelaten.

Sinds 1970 wordt er al gesteggeld over het terrein. Het is toen verkocht door de gemeente aan ADM.