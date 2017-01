Weersvoorspelling 2050: dertig onaangenaam warme nachten

In het rapport (pdf) wordt gesproken over klimaatrisico's in stedelijke gebieden. Amsterdam wordt specifiek genoemd.

In stedelijke gebieden hebben mensen het meeste last van hittegolven. Het verschil in temperatuur met andere gebieden kan oplopen tot 10 graden Celsius. Vooral 's nachts blijft de hitte lang hangen en kan dit voor problemen zorgen onder de bevolking.

Het EMA benoemt dat Amsterdam veel woningen en gebouwen niet zijn gebouwd om hitte buiten te houden en het binnen koel te houden. Daardoor kan het binnen onaangenaam heet worden en blijven. Dit kan een bedreiging worden voor het welzijn van de Amsterdammers.

Beleidsaanpassingen

Klimaatverandering heeft ook economische gevolgen en gevolgen voor het ecosysteem, zo schrijft de NOS. Het EMA adviseert dat er beleidsaanpassingen worden gedaan.

Zonder aanpassingen verwacht het EMA dat tienduizenden Europeanen door hittegolven vroegtijdig zullen sterven. De economische schade in Europa zou neerkomen op 400 miljard euro.