'Die paar mensen gaan maar ergens anders barbecueën'

Voordat het besluit werd genomen, was er nog GroenLinks - die tegen het verbod zijn - en de VVD - die voor zijn - die hun zegje wilden doen.

"Het Vondelpark is meer dan honderdvijftig jaar geleden gebouwd om de gewone Amsterdammer ook een collectieve achtertuin te geven. Door het barbecueën te verbieden, neemt het aantal lege wijnflessen niet af en het aantal lege chips-zakken zal misschien wel toenemen", zei bestuurscommissielid Nicole van der Waart van GroenLinks.

Schade

"De omstandigheden in het park - ik ben er afgelopen zomer twee keer geweest - waren op de mooie avonden toen gebruik werd gemaakt van barbecue, niet te harden. Daar komt bij dat rapporten uitwijzen: schade aan bomen, schade aan het grasveld", zegt Ronnie Eisenmann van de VVD.

Vervolgens waren er geen verrassingen tijdens de stemming. Het verbod werd met een nipte meerderheid - acht stemmen voor - aangenomen. De zeven stemmen tegen van D66 en GroenLinks waren ontoereikend.

"Wij hebben niet het bewijs kunnen vinden dat het schadelijk is, dat er blijvende schade optreedt aan het zeer waardevolle Vondelpark", zegt Van der Waart. Waar de VVD het in de vergadering nog had over schade, werd er na de vergadering vooral de leefbaarheid aangehaald. "Het leefbaar maken en het leefbaar houden van het park vonden wij het voornaamste argument. Ik denk dat het een logisch proces gaat worden waarbij handhavers mensen gaan aanspreken op het feit dat het niet meer mag. Dat zal misschien een paar dagen nodig hebben, maar dan zul mensen ook daar aan gewend raken", zegt Eisenmann.

Sociale media

Bestuurder Paul Slettenhaar wil meerdere middelen inzetten om het verbod duidelijk te maken aan de parkbezoekers. "We zijn het aan het voorbereiden. Dat betekent dat er duidelijk aangegeven wordt wat wel en niet mag. Er zal niet alleen fysiek worden aangegeven, maar ook via social media en allerlei communicatiemiddelen worden aangegeven dat het niet mag", zegt Slettenhaar.

Ook de Vrienden van het Vondelpark, de vereniging die opkomt voor het park, is blij met het verbod. "Het is eigenlijk wel treurig dat dit nu zo moet gaan. Want het zou veel leuker zijn als het barbecueën op een ordentelijke manier plaats zou hebben gekregen in de recreatie van het Vondelpark. Het barbecueën heeft voor veel overlast gezorgd. Voor nog veel meer mensen dan die paar mensen die nu de dupe van het verbod zijn. Die gaan maar ergens anders barbecueën", zegt Olaf Paulus van Pauwvliet.