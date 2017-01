Centrum wil handhavers tegen toeristische overlast

Behalve toezichthouders op straat komen er ook juridisch medewerkers, analisten en teamleiders schrijft De Telegraaf. De komende tijd wordt er vooral gelet op bedrijven in de binnenstad. "De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. Vooral op drukke plekken komt de toegankelijkheid in de knel. Winkeluitstallingen, terrassen en parkeren op de stoep hinderen", zegt Boudewijn Oranje, bestuurder van stadsdeel Centrum.

De handhavers worden ingezet in bepaalde gebieden als de Jordaan, de Wallen en Haarlemmerbuurt. Zo moeten ondernemers die herhaaldelijk over de scheef sneller in het vizier komen.

"In 2017 gaan we meer gebiedsgericht handhaven, met vaste handhavers", zegt Oranje. De bestuurder wil sneller dwangsommen opleggen. Een dwangsom is vaak een zwaarder middel dan een boete.

Hotdogkraampjes

Proppers is iets waar de handhavers ook extra op gaan letten, vooral rond de Westermarkt. Deze mensen proberen potentiële klanten hun restaurants in te lokken. Maar proppers van rondvaartbedrijven zorgen nu ook voor overlast.

Ten slotte wordt het aantal hotdogkraampjes teruggeschroefd. Twee tentjes moeten sluiten, omdat het te druk wordt: op het Damrak en de Varkenssluis.