Afschuw om omstreden debat in De Balie

Tijdens het debat, dat ging over moslimextremisme, werd voorgesteld om het aantal moslims in Nederland terug te brengen naar een à twee procent van de bevolking.

In de gemeenteraad werd woensdag geschokt gereageerd op de uitspraken. Wethouder Kasja Ollongren zei op vragen van GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink het "heel voorstelbaar" te achten dat de uitspraken strafbaar zijn.

De Balie schrijft in een reactie dat het niet van plan is om dit in de toekomst anders aan te pakken. Volgens het debatcentrum is het juist belangrijk dat ideeën worden uitgesproken die schuren of racistisch zijn. "Wij geloven dat de vrije uitwisseling van ideeën één van de belangrijkste methoden is om een inclusieve samenleving te behouden. Dat kan alleen als burgers met elkaar praten. Hoe lijnrecht ze soms ook tegenover elkaar staan."

Afschuw

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) stelt in een reactie met afschuw kennis te hebben genomen van de "walgelijke racistische uitspraken". "Dergelijke uitspraken in combinatie met politici met zwakke knieën die hun afschuw niet uitspreken, kunnen zorgen voor een instabiele samenleving." De raad is eveneens geschrokken van de verbaasde reactie van De Balie over de ontstane tumult.

"Zij neemt met een dergelijke reactie geen enkele verantwoordelijkheid voor het faciliteren van fascisme. Er is hier geen sprake van een constructief en scherp debat maar van pure schending van mensenrechten. Bij vaststelling van dergelijke opruiende en discriminerende uitspraken, had De Balie de grens moeten stellen en een einde moeten maken aan het debat", zo schrijft een woordvoerder van RMMN. "De Raad roept de burgemeester en de politiek op om daadkrachtig op te treden tegen het walgelijke fascisme in debatcentrum De Balie."

Het debat werd georganiseerd naar aanleiding van een bundel met de naam Waarom haten ze ons eigenlijk?, waarin wordt uitgediept of haat alleen iets is van terroristen of dat het in de islamitische religie verweven is.