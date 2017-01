Vondelpark krijgt barbecueverbod

Het verbod werd vanavond door een meerderheid van de partijen in Zuid aangenomen. Na elke mooie zomerdag in het Vondelpark laait de discussie over het verbieden van barbecueën in het park weer op. De vele honderden barbecueënde parkbezoekers zorgen voor veel rommel en overlast.

De VVD in Zuid stuurde al langer aan op een verbod. 'Deze beslissing is nodig om de hoge kosten en afvaloverlast in het Vondelpark aan te kunnen pakken. Bovendien zijn er in acht parken in Amsterdam voldoende alternatieve barbecueplekken aanwezig', aldus VVD-bestuurscommissielid Daan Wijnants. Volgens de partij kost het barbecueën in het park ruim 200.000 euro per jaar, plus handhaving en politie-inzet.

De vereniging Vrienden van het Vondelpark is blij met het verbod. Zo'n vier jaar lang voerde de vereniging een felle strijd. Tot 2011 kon je overal in het park barbecueën. Daarna werden speciale barbecuevelden aangewezen. Na klachten van omwonenden kreeg ook een aantal van die veldjes een barbecueverbod. Vanaf het voorjaar is geldt het verbod dus voor het hele park.