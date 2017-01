Haar 41-jarige vader beroofde zichzelf van het leven nadat hij haar neergeschoten. Het drama speelde zich af in een woning in de Beatrixstraat in Halfweg. Het meisje dat in Amsterdam woont, was daar bij haar vader.

Zij werd zwaargewond in de woning aangetroffen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ze dinsdag overleden.