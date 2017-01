'Ik baal dat mijn dochter geen Amsterdamse is'

Lisa was dertig weken zwanger toen ze een zwangerschapsvergiftiging opliep. "Vanaf toen moest ik iedere week twee keer op controle komen in het OLVG West."

Na vijfendertig weken belandde Lisa met spoed in het ziekenhuis en werd er besloten dat ze een keizersnede moest ondergaan. Omdat daar veel medici bij aanwezig moesten zijn, was er in het OLVG geen plek. "Twaalf ziekenhuizen in Amsterdam werden gebeld, maar nergens was er plek."

Toen werd er een ziekenhuis in Hoofddorp gebeld en daar was wel plek. "Zonder overleg werd er gezegd dat ik naar Hoofddorp moest. 'Maar dan staat er geen Amsterdam in haar paspoort!' riep ik nog verschrikt. Toch moest ik echt daar gaan bevallen."

Praktisch

14 oktober 2012 kwam haar dochter ter wereld. "Begrijp me niet verkeerd, we werden ontzettend goed opgevangen in Hoofddorp en ik ben blij dat we beiden gezond zijn, maar ik baal er wel van dat mijn dochter geen Amsterdammer is. Gevoelsmatig komt ze wel uit de stad en heb ik een Amsterdams kind, maar volgens haar paspoort niet."

"Dat ze in Hoofddorp is geboren, is ook niet heel praktisch. Haar geboorteregister - dat overigens door het ziekenhuis netjes naar ons huis werd gestuurd - ligt in Hoofddorp en niet bij ons de buurt. En volgens mij, als ze later in Amsterdam wil wonen, helpt het ook niet dat ze in Hoofddorp is geboren. Dan heb je geen voorrang op een woning in Amsterdam, terwijl haar Amsterdamse zusje dat wel heeft."

Vreemd

Lisa vindt het vreemd dat er geen plek voor haar was in het OLVG. "Ik was zo ziek, dat ze in het ziekenhuis echt wel wisten dat ik vroeg zou gaan bevallen. Dan hadden ze toch alvast een kamer voor ons kunnen reserveren? Nu is mijn dochter in Hoofddorp geboren, terwijl wij niks met die stad hebben. Amsterdam is onze stad!"

Toen Lisa voor de tweede keer zwanger was en weer vaak op controle moest komen bij de gynaecoloog, vertelde ze haar verhaal aan de gynaecoloog. "Zij was verbaasd over de gang van zaken en heeft voor ons geregeld dat ik kon bevallen in Amsterdam. Mijn tweede dochter is dus gelukkig wél een Amsterdamse."

*Lisa is een gefingeerde naam. De echte naam is bekend bij de redactie.