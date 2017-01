Woede in Zuidoost om arrestatie 12-jarige jongen

De jongen werd staande gehouden door handhavers van het stadsdeel omdat hij fietste op een plek waar dat niet mocht. Vervolgens gaf hij een valse naam op en wilde hij geen identificatiebewijs laten zien. Ook zou hij de handhavers hebben uitgescholden.

Op beelden op Facebook is te zien dat hij tot woede van omstanders in de boeien is geslagen door de handhavers. Zij roepen uiteindelijk de ondersteuning in van politie die de jongen meeneemt.

Roy Ristie van D66 Zuidoost maakt zich zorgen over de verontwaardiging in zijn wijk en roept op tot een onderzoek. "We verzoeken het Dagelijks Bestuur om per direct diepgaand onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden die tot de arrestatie van deze jongeman geleid hebben en ons alle informatie te verschaffen."

Ristie wil weten wat het stadsdeel gaat doen om de onrust in de wijk weg te nemen. Een woordvoerder van het stadsdeel kon nog geen reactie geven voordat alle feiten bekend zijn.