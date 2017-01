Laptop met patiëntgegevens gestolen uit OLVG West

Dat meldt Het Parool vanmorgen. Het gaat om namen, adresgegevens, telefoonnummers en patiëntennummers van mensen die in de eerste week van dit jaar een afspraak hadden bij de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde bij het OLVG West (voormalige Sint Lucas Andreas Ziekenhuis). De kabel waar de computer aan bevestigd stond, is met geweld losgeknipt.

Volgens de Amsterdamse krant staan er geen uitslagen van medisch onderzoek op de laptop. Ook is het niet mogelijk om via de laptop het elektronisch patiëntendossier in te zien. Het ziekenhuis houdt er rekening mee dat de dief wel kan inloggen op de laptop, omdat de inloggegevens in de buurt van de laptop lagen. Dat is in strijd met het beveilingsbeleid en het OLVG West laat weten het 'ten zeerste te betreuren' dat het beleid niet is nageleefd.

Hoe de diefstal heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.