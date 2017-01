Veerkampjes dupe van grensverschuiving tussen de stad en Ouder-Amstel

Dat meldt De Telegraaf vanmorgen. "We hebben een leven lang hard gewerkt om nu eindelijk tijd om van een zorgeloze oude dag te genieten, maar het is ons blijkbaar niet gegund", verzuchten Hanny en Ton Veerkamp.

In 2002 kocht het stel een woonark met ligplaats aan de Willem Fenegastraat, onder een viaduct, voor ruim 150.000 euro. Destijds nog in Ouder-Amstel, maar tegenwoordig in Amsterdam omdat de gemeentegrens is opgeschoven.

"En in Amsterdam mogen woonarken niet onder een brug liggen, sinds er jaren terug één affikte", vertelt Ton. Hun 21 meter lange woonark moet daarom binnen twee maanden zo'n vijfhonderd meter verderop komen te liggen. Hanny baalt daarvan. "We hebben dan geen tuin en ook geen ruimte meer voor onze schuurtjes."

De Veerkampjes kunnen kiezen: óf 130.000 euro erfpacht betalen, óf drieduizend euro canon per jaar betalen.

Televisierechter

Het stel won onlangs juridisch advies in bij televisierechter mr. Frank Visser. "Maar die vertelde ons dat we geen sterke zaak hebben. Onze enige hoop is nog gevestigd op de ombudsman van de gemeente, want die ziet hopelijk in dat we zwaar gedupeerd zijn."

"En anders rest ons niets anders dan de jaarlijkse canon te betalen, want we moeten toch ergens wonen en onze woonark aanleggen. Maar zorgeloos onze laatste jaartjes doorbrengen zit er dan helaas niet in."