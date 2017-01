Driehonderd euro boete voor beplakken galerie met Verboden voor Joden-posters

Dat blijkt uit de rechtszaak die dinsdagmiddag in de stad plaatsvond. Graaff, woordvoerder van de bond van antifascistische verzetsstrijders (AFVN), geeft in De Telegraaf woensdagochtend toe dat het een weldoordachte actie was en het hem om de boodschap ging. "De bijkomende boete is slechts bijzaak. Maar als de rechters deze straf geven, gaan we in hoger beroep."

Hoewel het Openbaar Ministerie de verkoop van Mein Kampf voor de rechter bracht, was het vonnis in voordeel van de galerie-eigenaar. De rechtbank vond dat de vrijheid van meningsuiting zwaarder woog dan een verbod op Mein Kampf.

De AFNV was het daar niet mee eens. Maar in plaats van aangifte te doen, besloot de bond de aandacht van de media te vestigen op de winkel vol oorlogsprullaria. Dit deden zij met A4'tjes waarop teksten stonden zoals 'Verboden voor Joden, Moslims en Negers'.

Commercieel belang

Op deze manier zou de winkeleigenaar voor racist worden uitgemaakt, terwijl hij volgens de officier van justitie alleen een commercieel belang had bij het verkopen van Mein Kampf. Graaff uitte zich vooral over de "zorgelijke" ontwikkeling dat er "steeds vaker en steeds meer nazi-attributen te koop worden aangeboden."

"In 1960 waren er nul winkels in Nederland die dit soort spullen verkochten. Tegenwoordig zijn er 35 beurzen en gelegenheden waar het kan. Wij zullen ons ten allen tijde tegen dit soort acties blijven verzetten."

Wat voor straf de winkeleigenaar van de Totalitarian Art Gallery krijgt, is nog niet bekend.