Sekswerkersorganisatie Proud pleit voor nieuwe tippelzone in stad

Dat bevestigt een zegsvrouw van Proud in De Telegraaf vanmorgen. Tot eind 2003 was er nog een drukbezochte tippelzone aan de Theemshaven in het Westelijk Havengebied, maar die was volgens betrokkenen slecht bereikbaar.

GroenLinks pleitte drie jaar later nog voor de heropening van een tippelzone waar vooral verslaafde prostituees aan het werk zouden kunnen gaan. Dat voorstel kreeg toen geen navolging.

Proud heeft echter nog steeds de wens om een tippelzone in de stad te openen. "Om te mogen werken in Utrecht, bestaat er voor prostituees soms een wachttijd van vier jaar. Er werken daar meer collega's die voorheen in Amsterdam werkten. Bovendien is een sekswerker op straat van een ander slag dan iemand in een raambordeel. Dat moet je faciliteren."

Volgens de organisatie is tippelen niet uitgestorven, maar hooguit meer naar de achtergrond geschoven. "Je hoort nog steeds dat vrouwen afspreken bij CS, daar opgepikt worden en de klant vervolgens afwerken op een parkeerplaats. Dat is onzichtbaar en onveilig. De gemeente kan dus maar beter een zone inrichten."