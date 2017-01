'Groot tekort aan plekken in ziekenhuizen'

Het OLVG, Slotervaartziekenhuis en BovenIJ Ziekenhuis hadden allemaal geen plek voor Ramon. Uiteindelijk belandde hij in het VUmc, maar hij werd middenin de nacht toch nog naar huis gestuurd omdat er geen plek was.

Zijn schoonmoeder Anita moest hem 's morgens vroeg naar Alkmaar brengen voor de operatie. "Dat je met iemand die heel veel pijn heeft, die ziek is en geopereerd moet worden, van links naar rechts moet bedelen of er alsjeblieft een bed beschikbaar is. Het is gewoon schandalig."

Uren bellen

Volgens Stella Zonneveld van Huisartsenkring Amsterdam speelt het tekort aan plekken in ziekenhuizen al maanden. "Dat betekent voor ons vaak dat we heel erg veel tijd kwijt zijn om de mensen op de juiste plek te krijgen. Dus dat we uren bellen", vertelt Zonneveld.

De situatie schreeuwt om een kortetermijnoplossing, zegt de SIGRA, koepelorganisatie van zorginstellingen in Amsterdam. Want meer plek in ziekenhuizen en verpleegtehuizen is er niet snel en extra gespecialiseerd zorgpersoneel ook niet.

Experimenteren

"Er zijn werkzaamheden op een spoedeisende hulp die je misschien ook door een ander soort opgeleide kunt laten doen", aldus SIGRA-voorzitter Hans van der Meer. "Denk aan gewone verpleegkundigen, maar denk ook eventueel aan een bachelor medische hulpverlening. In het BovenIJ Ziekenhuis zijn we daarmee aan het experimenteren en tot nu toe loopt dat eigenlijk vrij goed."

Het BovenIJ Ziekenhuis, dat afgelopen jaar honderd keer een opnamestop moest afkondigen, kijkt deze week nog of de andere ziekenhuizen in de stad de proef kunnen overnemen.