Amsterdammer laat mishandelde vriendin achter op parkeerplaats

Het slachtoffer werd volgens RTV Utrecht op een parkeerplaats bij de A2 in Vinkeveen gevonden. De vrouw zei tegen de politie dat ze mishandeld was en naar het ziekenhuis is overgebracht. De politie deed onderzoek op de parkeerplaats, daarbij werd ook een politiehond ingezet.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De 30-jarige vrouw is vermoedelijk na een ruzie uit de auto op de parkeerplaats gegooid. Nadat haar vriend in Amsterdam werd opgepakt, is ook zijn auto in beslag genomen.