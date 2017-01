Drake klimt op podium bij Rae Sremmurd in Melkweg

De Canadese rapper is in de stad voor zijn optredens in de Ziggo Dome volgende week. Toch kan hij het niet laten om buiten die shows om verrassingsoptredens te doen. Op verschillende video's op social media is te zien dat Drake plotseling het podium van de Melkweg op komt lopen. Het publiek gaat direct uit zijn dak. Vervolgens doet hij zijn track 'Fake Love'. Ook deed hij 'Jumpman'.

Zaterdagavond werd de rapper ook al gespot tijdens een groot feest in het Amstel Hotel. Hij was daar samen met onder meer Jamie Foxx om de bar mitswa van een dertienjarige jongen te vieren. Drake zou eigenlijk afgelopen week, inclusief vandaag, grote shows in de Ziggo Dome doen. Deze werden echter verplaatst vanwege 'onvoorziene productionele omstandigheden'.