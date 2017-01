Er kan nu ook indoor gekampeerd worden in De Pijp

Doordeweeks worden er in de dojo in de Van Ostadestraat lessen in martial arts en zelfverdedigingcursussen gegeven. In het weekend kan er een 'camping' worden ingericht.

"De matten van de tatami zorgen voor een zachte ondergrond om te kamperen en te slapen", is in de beschrijving op Airbnb te lezen.

De kampeerders hebben er de beschikking over luchtbedden, twee badkamers en een keukentje. Gasten krijgen een gratis uurtje les in martial arts of aikido.