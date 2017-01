Experiment met straatmuzikanten in metrostation

Een Amsterdams reclamebureau vond dat daar verandering in moest komen en organiseerde, na overleg met het GVB, vanmiddag een eerste muzieksessie in metrostation Weesperplein.

"De creatief directeur van Natwerk dat er in andere grote steden van de wereld altijd straatmuziek is, en ook heel goede straatmuziek. In Amsterdam ontbrak dat nog. Toen hebben we contact opgenomen met het GVB. Dat was drie jaar geleden en vandaag is het zover", vertelt Axel Rueb van het reclamebureau.

De leden van Brass Rave Unit beten vanmiddag het spits af en ook voor hen was het even wennen. "Het is echt anders dan op een festival of op een poppodium spelen. Er ontstaat een moment waarbij mensen even opkijken van hun telefoon of hun koptelefoon even afzetten en beseffen dat ze op een plek zijn in plaats van dat ze van A naar B aan het gaan zijn. Dat is wel een heel mooi moment om te zien, dat ze even wakker worden uit die dagelijkse sleur."

De reizigers die AT5 sprak zijn enthousiast. "Ik kom van de metro en dacht; wat is dit, maar het is echt superleuk. Het is de eerste keer dat ik dit zie, ik vind het echt gaaf", aldus een van hen. Een ander: "De laatste keer dat ik in de metro danste was ik een jaar of twaalf."

Het optreden van vandaag was een eerste pilot. Of er een vervolg komt voor de metromuzikanten weet het GVB nog niet. "We zijn heel erg benieuwd naar de reactie van onze reizigers. Als ze dat kenbaar maken via onze klantenservice, Twitter en Facebook, dan kunnen we ook beoordelen of dit iets waar we de reiziger mee blij maken. Als dat zo is dan gaan we evalueren of we dit vaker kunnen doen."