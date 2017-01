'We lossen liquidaties niet alleen op, we proberen ze ook te voorkomen'

"Het is zo dat we niet alleen liquidaties aan het oplossen zijn, maar dat we ook liquidaties proberen te voorkomen", legt persofficier van justitie Gabriëlle Hoppenbrouwers uit. "Dat doen we door deze mensen aan te pakken. Op het moment dat je als doel hebt om wapens in omloop te brengen waarbij veel slachtoffers gemaakt kunnen worden, dan is dat iets waar hoge straffen op geëist worden."

Kopstukken

Het vermeende hoofd van de bende wapenhandelaars, Comert E., door de rest ook wel 'de grote' genoemd, hoorde vandaag zeven jaar celstraf tegen hem eisen. "Wij zien hem als leider omdat hij de contacten had aan wie de wapens geleverd werden en hij stuurde iedereen aan. Hij gaf aan wanneer er gereden moest worden en wanneer wapens opgehaald moesten worden", aldus persofficier van justitie Gabriëlle Hoppenbrouwers.

Die wapens moesten dan opgehaald worden bij Jan B. Zonder B., geen wapens, aldus het OM. Hij heeft vandaag de hoogste strafeis gekregen. "Dat zit in het feit dat we hem ook verwijten dat hij bijna 35 kilo amfetamine in zijn bezit had." Volgens B's advocaat Brian de Pree lagen die drugs in een loods die zijn cliënt huurde, maar ontkent B. dat de drugs van hem zijn.

Handel in 'vishengels'

Via telefoontaps praatten de mannen over handel in vishengels, maar echt consequent deden ze dat volgens het OM niet. Daarom werd er af en toe toch over wapens gesproken. Bij verschillende doorzoekingen werden tientallen kalasjnikovs, jachtgeweren, patroonhulzen en munitie gevonden. Volgens het OM heeft de groep dan ook bijgedragen aan fatale conflicten in de onderwereld.

Volgens zijn advocaat had Jan B. dan misschien wel een aantal wapens in bezit, lid van een criminele organisatie is hij niet. Tegen de overige drie verdachten is nog 6, 4 en drie jaar cel geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak.

