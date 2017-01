Vijf jaar geëist voor doodsteken ex met vleesmes

In het bijzijn van hun toen 4-jarige dochter stak hij zijn ex met een vleesmes vijf keer in haar rug. Zij raakte zwaar gewond en overleed later.

De verdachte had voor de rechter geen duidelijk verhaal over waarom hij haar gestoken heeft. Wel zouden de man en vrouw al tijden problemen hebben over de omgang met hun kind.

De verdachte in in het Pieter Baan Centrum onderzocht en daar kwamen ze tot de conclusie dat de man narcistisch en paranoïde is. De kans op herhaling is groot aldus het OM en daarom is er TBS geëist. De rechtbank doet op 2 februari.