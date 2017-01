'Een ziekenhuis zonder stroom. Hoe is dat toch mogelijk?'

Door de problemen besloot het ziekenhuis die dag geen operaties uit te voeren en ook geen patiënten opgenomen. Ondanks de problemen met de elektriciteit zijn er geen patiënten in levensgevaar geweest.

Geen warmte

Zorgen over de stroomstoring waren er bij SP-raadslid Nelly Duijndam. "Je gaat er vanuit dat noodaggregaten meteen in werking zullen gaan als er een stroomstoring is, en als dat niet zo is, dan is dat heel erg."

Ook Maarten Poorter van de PvdA vraagt zich af hoe het mogelijk is dat er bij zieke mensen geen werkende verwarming is. "We zijn er enorm van geschrokken dat alle operaties in het Slotervaart zijn uitgesteld en dat zieke mensen geen warmte om zich heen hadden. En daarom hebben we hier vragen over gesteld en moeten we zo snel mogelijk weten wat hier is gebeurd."

Inspectie

Wethouder Van der Burg (Zorg) had nog geen antwoorden op de vragen van de raadsleden. "Waarom de noodvoorziening in het Slotervaart niet is gaan werken weten we niet. Dat zal uiteraard geëvalueerd worden, niet alleen door het ziekenhuis maar ook door de inspectie. Want dat de noodvoorziening in een ziekenhuis uitvalt is natuurlijk veel schadelijker dan wij onze koffie niet kunnen zetten."