Jonge amateurvoetballer beroofd van fiets in Oost

Op het fietspad tussen de velden van het sportpark in werd hij volgens de club "op ruwe wijze staande gehouden door vijf man". Zij wilden zijn telefoon, maar die had de jongen niet. Vervolgens is hij van zijn fiets en winterhandschoenen beroofd.

De politie is meteen met meerdere wagens uitgerukt, maar de daders zijn niet meer gevonden. "De speler is behoorlijk van slag, maar lichamelijk ongedeerd", laat WV-HEDW weten.

De sportclub waarschuwt leden niet meer alleen te fietsen op het fietspad tussen de brug over de A10 vanuit Diemen en de parkeerplaats voor de Jaap Eedenbaan. "Als het even kan, gebruik dan voorlopig liever de route via de Middenweg. Neem geen waardevolle spullen mee."

Hockeyclub Athena, ook gevestigd op sportpark Middenmeer, deed eerder al een oproep om niet alleen naar de sportclub te fietsen. Dat gebeurde nadat er zeker drie tieners waren beroofd.