Plofkrakers slaan toe bij geldautomaat in Amstelveen

Rond 07.30 uur belde iemand de politie om te melden dat een geldautomaat op het Westwijkplein beschadigd was. Agenten vermoedden dat geprobeerd was om een geldautomaat te laten ploffen. Het team explosieven verkenning van de politie en de forensische opsporing deden daarom onderzoek.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat twee personen rond 05.10 uur de plofkraak hebben gepleegd. Ze droegen donkere kleding en zijn op een scooter of motor in oostelijke richting weggevlucht. Het lukte hen niet om geld buit te maken.

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die de personen bij de geldautomaat op het Westwijkplein hebben gezien, ze hebben zien wegvluchten of meer informatie hebben over de plofkrakers, wordt verzocht zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.