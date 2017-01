Bericht aan Connie, Bart en Heleen: het Boekenbal is dit jaar in Paradiso

Het bal vond sinds jaar en dag plaats in de schouwburg maar met die traditie wordt dit jaar gebroken, schrijft de organisatie. "We wilden zelf een verboden vrucht plukken en door het Boekenbal in Paradiso te laten plaatsvinden, een voormalige kerk en voormalig krakersbolwerk van hippies, doen we dat", vertelt directeur Eppo van Nispen van de stichting CPNB.

Het thema van de Boekenweek dit jaar is 'Verboden vruchten', Herman Koch schrijft het Boekenweekgeschenk. Connie, Bart, Heleen en consorten kunnen zich voorbereiden op een avond vol verleidingen, belooft de organisatie "Wel willen, niet mogen, toch doen: verboden vruchten, zowel in de letteren als in het leven. De verdere invulling wordt pas op de avond zelf bekend."

