Bob Dylan geeft extra show in Amsterdam

Daarom geeft de Amerikaanse zanger en Nobelprijswinnaar een extra optreden in Amsterdam, meldt concertorganisator Mojo woensdag. Deze derde show vindt plaats op dinsdag 18 april in AFAS Live (voorheen de Heineken Music Hall). Dylan treedt daar de twee voorafgaande avonden ook al op.

Bob Dylan, die in 1941 werd geboren als Robert Allen Zimmerman, wordt door velen beschouwd als een van de grootse Amerikaanse singer-songwriters van de twintigste eeuw. Hij scoorde hits met Blowin' In The Wind, The Times They Are A-Changin’, Subterranean Homesick Blues, Like A Rolling Stone, Knockin’ On Heavens Door en Hurricane.

Afgelopen jaar won hij de Nobelprijs voor Literatuur.