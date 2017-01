Tientallen tips over gijzeling Amstelveen en moord Rosleny Magdalena

Beide zaken werden dinsdagavond behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Tijdens en na de uitzending kwamen er 32 tips over de moord binnen en 22 tips over de overval, zo laat de politie vanochtend op Twitter weten. "We zijn ermee aan de slag. Dank!"

De juwelenhandelaar werd november vorig jaar door twee gewapende mannen en een vrouw overvallen nadat hij door een van hen bij zijn huis was opgewacht. De man werd vastgebonden en achtergelaten. Daarbij raakte hij lichtgewond. Dinsdagavond werden bewakingsbeelden van de daders getoond.

Rosleny Magdalena werd op 17 november neergeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Ze stierf ter plekke aan haar verwondingen op een bruggetje bij het Maldenhof. Op camerabeelden is te zien dat de vrouw op de bewuste ochtend mogelijk is opgewacht en achtervolgd door een fietser.