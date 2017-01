Amsterdammer opgepakt wegens voorbereiding moord Overvecht

De man zat samen met een ander in een auto te posten in Overvecht. Na een controle van de politie reden ze weg en werden ze na een achtervolging uiteindelijk aangehouden in Huizen. De tweede verdachte is een 24-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats.

Opvallend is dat er vorige week donderdag daadwerkelijk een liquidatie plaatsvond in Overvecht. Volgens RTV Utrecht zou dat een vergismoord zijn geweest. De daders zouden dit weekend het daadwerkelijke doelwit willen doodschieten, maar de politie voorkwam dit dus.

De politie wil niet bevestigen of er vorige week daadwerkelijk sprake is geweest van een vergissing. "In het belang van het onderzoek en vanwege geldende beperkingen worden verder geen mededelingen gedaan."