'D66 maakt zich zorgen over erfpacht'

Dat is opmerkelijk, want D66 zit samen met de VVD en SP in de coalitie. Toch maakt Van Osselaer zich zorgen, zegt hij tegen De Telegraaf. Hij vreest dat huizenbezitters met een hypotheek in de problemen kunnen komen.

"Als er huizen onder water komen te staan, als gevolg van een regeling die bedoeld was om de erfpachter te helpen, willen we dat weten", stelt van Osselaer. "We hadden verwacht dat hier meer zicht op zou zijn."

In het nieuwe systeem kunnen woningbezitters overstappen naar eeuwigdurende erfpacht, daardoor zijn ze vaak duizenden euro's per jaar meer kwijt. De erfpacht voor eeuwig afkopen kan ook, maar dat kost tienduizenden en soms zelfs honderdduizenden euro's.

Afgeschaft

Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD) zei een paar dagen geleden dat hij de erfpacht het liefst helemaal had afgeschaft, maar dat D66 en SP daar niet voor waren. "Dus deze deal was het hoogst haalbare en de uitwerking kan ik goed voor mijn rekening nemen."

Volgens Van der Burg is het voorstel "gemiddeld voordeliger dan het huidige stelsel".