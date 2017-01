Doorbraak in jacht op vleesstrooier van het Javaplantsoen

Al maandenlang teistert hij de buurt. Soms slaat hij wekelijks toe, andere keren blijft hij wekenlang uit beeld. Buurtbewoners hebben al verschillende bijnamen voor de maniak. 'De slager van het Flevopark', 'De vleesstrooier van het Javaplantsoen'… En ze zijn hem helemaal zat.

Het vlees dat hij te pas en te onpas over het schoolplein gooit trekt ratten, reigers en meeuwen aan. Soms zijn het meerdere kilo's vleeswaren tegelijk. De vogels gaan nu hun schranspartij naar een aangrenzend parkeerterreintje en schijten daar de auto's onder.

Bizar

Een van de slachtoffers van de vleesgooier is een moeder die 's ochtends haar kind naar school brengt en daarna met haar jongste nog even wil spelen op het schoolplein. Dat blijkt dan weer bezaaid te liggen met diverse stukjes en lapjes vlees. Soms zelfs over de speeltoestellen, af en toe vergezeld van brood.

"Het is heel bizar", zegt een woordvoerder van stadsdeel Oost tegen AT5. Tot voor kort wist niemand precies de herkomst van de kipfilets en biefstukjes. Sommige bewoners hadden de mysterieuze dader wel gespot, maar hij maakte een verwarde en agressieve indruk. Werd de politie gebeld, dan was hij verdwenen voor de agenten arriveerden.

'Een beetje in de war'

Maar er is een doorbraak in de jacht op de vleesstrooier. "We weten nu wie het is", zegt de voorlichter. "Maar we hebben hem nog niet op heterdaad betrapt en zelf ontkent hij dat hij het is."

Inmiddels is er een dossier aangemaakt tegen de buurtbewoner die het stadsdeel op haar vizier heeft. "Het gaat om iemand die psychisch een beetje in de war is. Het zijn allemaal goede bedoelingen, hij wil eten achterlaten voor de dieren."

Omdat er een heterdaadje nodig is om de gehaktwerper echt aan te pakken is er inmiddels extra toezicht rond het schoolpleintje. Daarnaast is het meldpunt Zorg en Overlast ingeschakeld om de dader aan te pakken.