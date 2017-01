Rechter buigt zich over machtsstrijd in Al Ummah-moskee

In de moskee aan het August Allebéplein woedt al langer een machtsstrijd. Gematigde ouderen en fundamentalistische jongeren staan lijnrecht tegenover elkaar.

Na een bestuurswisseling kregen de gematigden de touwtjes weer in handen in de moskee, maar ze zitten nog wel opgescheept met de salafistische imam van de jonge garde. Die kreeg van het oude bestuur nog snel even een contract van 2,5 jaar.

In november kwam de ruzie tot een kookpunt, toen een bejaarde gebedsoproeper mishandeld werd door de broer van de imam. Een maand later arresteerde de politie nog twee mannen bij een nieuwe vechtpartij. De politiek in Nieuw-West reageerde bezorgd.

Rechtszaak

Het gematigde bestuur heeft de imam inmiddels op non-actief gesteld, maar wil het liefst helemaal van hem af. Daarom staan de partijen vandaag voor de rechter. De voornaamste reden van het bestuur is de radicale taal van de voorganger.

"Als moskeebezoeker voel je de spanning", zegt een betrokkene tegen De Telegraaf. "Gelukkig zijn camerabeelden van het slaan van de oude gebedsoproeper naar buiten gekomen, maar dit is niet iets van gisteren. Er zijn vaker gevechten geweest."