Slotervaartziekenhuis drie kwartier zonder stroom

En dat is vreemd, want de noodstroomvoorziening is een maand geleden nog gecheckt, zo zegt het ziekenhuis tegen AT5. Geen van de patiënten is volgens een woordvoerder in levensgevaar geweest. Dat komt met name omdat de meeste apparatuur zelf ook nog een extra batterij heeft. Eén patiënt met een hartaandoening moest overgebracht worden naar het OLVG.

Patiëntenstop

Er zullen vandaag helemaal geen operaties meer worden uitgevoerd. Daarnaast is er een patiëntenstop. Later vandaag schakelt het ziekenhuis terug op de normale stroomvoorzieningen. Ook dan zal het ziekenhuis een minuut of tien donker zijn.