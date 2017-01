Mogelijke wapenhandelaars Staatsliedenbuurt voor de rechter

Tegen twee van hen is DNA-bewijs gevonden dat hen zou linken aan een van de schutters van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt.

Justitie verdenkt de zes mannen van grootschalige wapenhandel, ze zouden de afgelopen jaren zware wapens hebben geleverd waarmee ook liquidaties in Amsterdam zouden zijn uitgevoerd. Naast wapenhandel worden de mannen ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Liquidaties Staatsliedenbuurt

De groep is naar voren gekomen in meerdere moordonderzoeken. Het DNA-profiel van twee mannen, Willem van H. en Comert E. bleek overeen te komen met een spoor dat is gevonden op een patroonhouder, die is aangetroffen in het onderzoek naar de liquidaties in de Staatsliedenbuurt.

De patroonhouder lag in een woning aan de Van Hogendorpstraat, een schuiladres van Staatsliedenbuurt-verdachte Adil A. In die woning werden destijds ook twee kalasjnikovs gevonden. Toen de politie in dat onderzoek de telefoon van Wilhelm van H. afluisterde, kwam ze op het spoor van de andere verdachten.

De aanhouding van Van H. werd daarom uitgesteld. In maart 2015 werd hij alsnog aangehouden, de andere verdachten werden in augustus van hetzelfde jaar opgepakt. De politie vond bij een huiszoeking bij Van H. aan de Wittenburgerkade in het centrum elf geweren, een automatisch aanvalsgeweer en munitie. De AK-47 zou zijn gevonden in een badkuip.

Verdachte autohandelaar

Een andere verdachte die justitie tot de groep rekent, is autohandelaar Jan B. uit het Brabantse Hulten. Hij werd begin 2015 opgepakt. Bij doorzoekingen vond de politie tientallen handgranaten, pistolen en duizenden patronen voor kalasjnikovs.

De zaak rondom verdachten heeft de naam 13Kipsaté. De zaak wordt vandaag gevolgd door verslaggever Mark Schrader, hij zal op Twitter updates verzorgen vanuit de rechtszaal.